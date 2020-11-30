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Абасов, задержанный полицией из-за дорожного конфликта, не выступит на турнире One FC

Абасов, задержанный полицией из-за дорожного конфликта, не выступит на турнире One FC
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов не выступит на турнире One FC 4 декабря.

«Мы подтверждаем, что Ислам не выступит на нашем турнире. Его заменит другой боец», — цитирует представителя One FC ТАСС.

Напомним, Абасов подрался с бывшим полицейским. Ислам за рулём красного «Порше» перегородил ему выезд, не оставив номера телефона. Бойца не было на месте около 20 минут. Когда он вернулся, между ним и бывшим полицейским произошла драка.

Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента, спортсмен отказался признать вину.

Всего в смешанных единоборствах Абасов провёл 5 боёв, в которых одержал все победы. Свой последний бой он провёл в октябре прошлого года, победив представителя Бразилии Эдналдо Оливейру.

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