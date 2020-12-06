Гассиев: у меня нет сотрудничества с Хрюновым

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал, что у него нет никаких рабочих отношений с известным промоутером Владимиром Хрюновым. По словам спортсмена, предыдущий бой ему организовывала Федерация бокса России.
«Я не знаю, кто занимался организацией боя с Нури Сефери. В курсе только, что Умар Кремлёв и федерация бокса помогли сделать это. Кто конкретно организовывал, я не знаю, и для меня это не имеет значения. Никаких рабочих отношений с Владимиром Хрюновым нет. Он был на пресс-конференциях, мы поговорили, обсудили соперников, которых он предложил, но сотрудничества у меня с ним нет.
Кто будет помогать искать следующего соперника? Если бой будет в Англии, значит, Эдди Хирн будет подключаться. Плюс Федерация бокса России, «Урал Бокс Промоушен». В общем, со своими промоутерами, с людьми, которые и раньше делали мне бои", — приводит слова Гассиева Sport24.
- 6 декабря 2020
-
18:51
-
17:28
-
17:02
-
14:53
-
12:56
-
11:51
-
09:41
-
09:33
-
09:31
-
08:53
-
08:40
-
08:06
-
07:06
-
06:45
-
02:09
-
00:45
- 5 декабря 2020
-
20:45
-
18:52
-
17:45
-
16:59
-
15:21
-
14:43
-
13:27
-
12:29
-
11:28
-
10:35
-
09:53
-
09:48
-
01:17
-
00:54
- 4 декабря 2020
-
23:50
-
22:53
-
22:36
-
21:30
-
20:51