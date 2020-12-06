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Гассиев: у меня нет сотрудничества с Хрюновым

Гассиев: у меня нет сотрудничества с Хрюновым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал, что у него нет никаких рабочих отношений с известным промоутером Владимиром Хрюновым. По словам спортсмена, предыдущий бой ему организовывала Федерация бокса России.

«Я не знаю, кто занимался организацией боя с Нури Сефери. В курсе только, что Умар Кремлёв и федерация бокса помогли сделать это. Кто конкретно организовывал, я не знаю, и для меня это не имеет значения. Никаких рабочих отношений с Владимиром Хрюновым нет. Он был на пресс-конференциях, мы поговорили, обсудили соперников, которых он предложил, но сотрудничества у меня с ним нет.

Кто будет помогать искать следующего соперника? Если бой будет в Англии, значит, Эдди Хирн будет подключаться. Плюс Федерация бокса России, «Урал Бокс Промоушен». В общем, со своими промоутерами, с людьми, которые и раньше делали мне бои", — приводит слова Гассиева Sport24.

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