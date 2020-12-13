Коробов проиграл второй бой кряду. Матвей снялся из-за травмы

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов выступил на турнире по боксу в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником стал Рональд Эллис.

Опытный россиянин владел преимуществом, но в ходе поединка получил травму ноги и вынужден был отказаться от продолжения схватки после четвёртого раунда. Коробов повредил ахилл, ему засчитали поражение техническим нокаутом.

Это второе кряду поражение Коробова. В предыдущем поединке, в декабре 2019 года, он проиграл Крису Юбэнку — младшему в титульном бою. 37-летнему спортсмену также помешала травма.

На профессиональном ринге на счету Матвея Коробова 33 поединка — в 28 из них он победил, 4 боя проиграл, 1 схватка завершилась вничью.