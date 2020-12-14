Минаков: больше смотрел не на Исмаилова, а на Штыркова. Он вырос на две головы

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым в поединке, состоявшемся вчера, 13 декабря.
«Я больше смотрел не на Магу, а на Ивана. Он вырос на две головы. Я не ожидал настолько конкурентного поединка. Мне казалось, что Ваня достаточно тяжёлый, но это вопрос подготовки. По Штыркову было видно, что он сильно вырос в динамике. Раньше я говорил, что Исмаилов скоростнее, но вчера я этого не увидел», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, бой Исмаилов — Штырков продлился все три раунда. Магомед победил единогласным решением судей. Таким образом, 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
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