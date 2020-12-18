Тактаров: у нас с Путиным разная энергетика

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.

«С президентом России Владимиром Владимировичем Путиным я встречался. При всём моём уважении к нему как к президенту мы с ним разные по энергетике люди. Поэтому у меня с ним, естественно, никакой совместной работы быть не может. Разная у нас энергетика. Он ко мне нормально относится, с уважением. Я к его работе с уважением отношусь,, потому что знаю, как это тяжело. В нашей российской среде… Вот посмотрите на Беларусь. А Путин всё-таки как-то умудряется дёргать за ниточки, такая огромная страна, всё-таки как-то что-то работает. До падения крымско-донбасского, до того, как разрушились отношения с Западом, всё было шикарно», — сказал Тактаров в эфире на своей странице в «Инстаграме».