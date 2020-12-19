«Поймёт, как тяжело зарабатывать». Тактаров полагает, что Хабиб вернётся
Ветеран смешанных единоборств, прославленный боец Олег Тактаров полагает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов со временем всё же возобновит карьеру.
«Уйти вовремя — это талант. Я почему и сказал, что Хабиб сделал то, чего не сделал Фёдор. Хотя он еще этого не сделал. И вряд ли сделает.
Сейчас поймёт, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни, особенно с этими боями. Естественно, первое что придёт на ум — дальше продолжать выступать. И потеряем героя, не мы потеряем, а Кавказ в частности», — сказал Тактаров в эфире на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в клетке 24 октября 2020 года, тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого он сразу объявил об уходе из спорта.
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