«Поймёт, как тяжело зарабатывать». Тактаров полагает, что Хабиб вернётся

Ветеран смешанных единоборств, прославленный боец Олег Тактаров полагает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов со временем всё же возобновит карьеру.

«Уйти вовремя — это талант. Я почему и сказал, что Хабиб сделал то, чего не сделал Фёдор. Хотя он еще этого не сделал. И вряд ли сделает.



Сейчас поймёт, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни, особенно с этими боями. Естественно, первое что придёт на ум — дальше продолжать выступать. И потеряем героя, не мы потеряем, а Кавказ в частности», — сказал Тактаров в эфире на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в клетке 24 октября 2020 года, тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого он сразу объявил об уходе из спорта.