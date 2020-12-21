Томпсон — о реванше с Масвидалем: почему бы не повторить?
Американский боец UFC Стивен Томпсон выразил заинтересованность в проведении реванша с Хорхе Масвидалем.
«Когда он был первым номером в рейтинге и у него уже был назначен бой с Камару Усманом, Хорхе говорил, что хотел бы провести первую защиту титула со мной, если он победит. Этот парень очень вдохновляет меня и заставляет продолжать двигаться дальше. Это притом что я не так давно победил его. Сейчас Масвидаль является одним из самых популярных бойцов UFC, он стоит выше меня в рейтинге. Наш первый бой стал хорошим шоу, почему бы не повторить?» — приводит слова Стивена Томпсона The Mix.
В минувшие выходные Стивен Томпсон одолел Джеффа Нила в главном событии турнира UFC Вегас 17. Томпсон одержал 16-ю победу в карьере в 21 бою.
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