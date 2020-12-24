Ковингтон: Масвидаль не хочет со мной драться

Американский боец UFC Колби Ковингтон сказал, что Хорхе Масвидаль не хочет с ним драться.



«В прошлый раз, когда я разговаривал с Даной Уайтом, он просто сказал, что попытается и заставит его подписать контракт на поединок. Он сразу сказал, что это будет трудная задача, потому что Масвидаль не хочет со мной драться, всё просто и ясно. Как сказал Уайт, ему якобы не нравится мой стиль. Ты дерёшься с лучшими бойцами мира в UFC, ты утверждаешь, что являешься лучшим бойцом в мире, и тебе не нравится стиль боя? Вот почему он никогда не был чемпионом. Он просто посредственный боец», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.



Ранее заинтересованность в поединке с Хорхе Масвидалем высказал Стивен Томпсон.