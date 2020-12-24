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Ковингтон: Масвидаль не хочет со мной драться

Ковингтон: Масвидаль не хочет со мной драться
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Колби Ковингтон сказал, что Хорхе Масвидаль не хочет с ним драться.

«В прошлый раз, когда я разговаривал с Даной Уайтом, он просто сказал, что попытается и заставит его подписать контракт на поединок. Он сразу сказал, что это будет трудная задача, потому что Масвидаль не хочет со мной драться, всё просто и ясно. Как сказал Уайт, ему якобы не нравится мой стиль. Ты дерёшься с лучшими бойцами мира в UFC, ты утверждаешь, что являешься лучшим бойцом в мире, и тебе не нравится стиль боя? Вот почему он никогда не был чемпионом. Он просто посредственный боец», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.

Ранее заинтересованность в поединке с Хорхе Масвидалем высказал Стивен Томпсон.

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