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Бэйдер намерен получить реванш с Немковым

Бэйдер намерен получить реванш с Немковым
Бокс/ММА / Bellator 0

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что чемпион лиги в тяжёлом весе и экс-чемпион в полутяжёлом дивизионе Райан Бэйдер хочет получить реванш с новым обладателем титула в полутяжёлой категории Вадимом Немковым.

«Всё шло к тому, что Райан вернётся в тяжёлый вес и будет защищать титул. Но вдруг я получил звонок от менеджеров Бэйдера, и они сказали, что рассматривают вариант с Немковым. Не уверен, что это случится, но мы обсудим возможность реванша. Всё может измениться в течение следующих недель.

Думаю, его команда и он впечатлены последними подписаниями. Возвращение титула, а потом возможные поединки с Йоэлем Ромеро или Энтони Джонсоном. Райан не боится никого, поверьте. Этот парень — убийца", — приводит слова Кокера MMAJunkie.

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