Конор уверен, что в нынешней форме уничтожил бы прежние версии себя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает подготовку к поединку с Дастином Порье. Судя по всему, ирландец готовит себя и психологически. Так, на своей странице в «Инстаграме» он выложил свои фотографии с поединков против Дональда Серроне и Эдди Альвареса, заверив, что уничтожил бы те свои версии.

«Серроне — Макгрегор и Альварес — Макгрегор. Я бы уничтожил обе те версии себя самого. Уничтожил бы вместе взятые версии. Я бы не провалился и совершенно бы их уничтожил. 16 дней», — написал ирландец.

Соответствующий пост доступен на странице Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, 23 января 2021 года Конор Макгрегор выступит на турнире UFC 257. Его поединок с Дастином Порье станет главным событием шоу.