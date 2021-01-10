Хопкинс: смириться с потерей Сауля Альвареса непросто

Бывший чемпион мира легендарный Бернард Хопкинс, ныне работающий в компании Golden Boy Promotion, признал, что промоутерской организации было непросто терять свою главную звезду — Сауля Альвареса.
«Мы не можем не придавать значения потере Канело. Уход такого дисциплинированного спортсмена, который всегда готов к большим вызовам, не то, что можно легко проглотить. Смириться с этим непросто. Мне этот разрыв даётся нелегко. Возможно, я бы мог что-то сделать, если играл бы более активную роль в это процессе. Убеждён, что Альварес уважает меня.
Как бы то ни было, дело сделано. Буду болеть за Альвареса в каждом поединке. Я уважаю его и то, как он цементирует своё наследие", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.
Напомним, о прекращении сотрудничества между Golden Boy и Саулем Альваресом стало известно в ноябре 2020 года.
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