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49-летний Джефф Монсон объявил о завершении карьеры, а потом удалил пост

49-летний Джефф Монсон объявил о завершении карьеры, а потом удалил пост
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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49-летний боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон объявил о завершении карьеры в своём «фейсбуке», вскоре после чего удалил пост. Об этом сообщает издание Mixed Martial Arts.

Недавно Монсон во время тренировки порвал сухожилие, на восстановление после травмы ему потребуется около года.

«Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этом путешествии: людям, которые помогли мне или просто поздоровались, болельщикам, бойцам, с которыми я столкнулся (после боёв я подружился с несколькими моими противниками), моей команде ATT, многим хорошим людям во всех уголках мира… Со слезами на глазах и тяжёлым сердцем я пишу это, зная, что с завтрашнего дня нет тренировок, никаких предстоящих событий», — написал Монсон.

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