В UFC официально подтвердили перенос боя У. Нурмагомедова

Пресс-служба арабского представительства UFC на своей странице в «Твиттере» официально подтвердила информацию о переносе поединка Умара Нурмагомедова с Сергеем Морозовым на другую дату.
Напомним, спортсмены должны были выступить в андеркарде поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье 23 января. Теперь решено, что их схватка состоится на шоу 20 января. Причины таких изменений остаются неизвестными.
Напомним, дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывался уже несколько раз. Выступление на июльском турнире на «Бойцовском острове» он отложил из-за смерти своего дяди и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, а с шоу UFC 254 он снялся по состоянию здоровья. Секундантом Умара в бою с Морозовым будет его двоюродный брат, чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
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