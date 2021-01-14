Источник: бой Ковалёв — Меликузиев перенесли из Москвы в США

Российский боксёр Сергей Ковалёв и представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев сразятся не в Москве, как планировалось изначально, а в США. Поединок пройдёт в Индио (штат Калифорния). Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер в своём «твиттере», ссылаясь на источники.

За годы профессиональной карьеры Ковалёв трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в бою с Нэйтаном Клеверли, после чего объединил несколько поясов. Сергей потерял титулы в бою с Андре Уордом, но вернул их, победив Игоря Михалкина. Затем Ковалёв утратил звание чемпиона, проиграв Элейдеру Альваресу, но взял у колумбийца реванш. В последнем бою боксёр из Челябинска снова утратил звание чемпиона, проиграв Саулю Альваресу.