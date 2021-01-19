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На Конора Макгрегора подали многомиллионный иск

На Конора Макгрегора подали многомиллионный иск
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор столкнулся с многомиллионным иском, сообщает BJ Penn.

Речь идёт о деле 2018 года, когда ирландца обвиняли в изнасиловании, якобы совершённом в Дублине. Иски подавали пострадавшая и её мать. Последняя имеет к Конору меньшие претензии.

Представительница спортсмена Карен Кесслер заявила, что дело уже давно изучено полицией, причём в сотрудничестве с Макгрегором. Кесслер подчеркнула, что с бойца были сняты все обвинения. Женщина также заверила, что справедливость в этом деле восторжествует.

Отметим, что новость об иске появилась всего за несколько дней до поединка ирландца. Ранним утром 24 января по московскому времени Конор выступит на турнире UFC 257, где встретится с Дастином Порье.

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