Хабиб — о нокаутированном Макгрегоре: утром всех разбудил, а сам спать лёг

Российский боец чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов иронично прокомментировал нокаут Конора Макгрегора. Хабиб опубликовал фото Конора после нокаута от Дастина Порье.



«Утром всех разбудил, а сам спать лёг», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде.



32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.