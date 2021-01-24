Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба

Чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился впечатлениями от досрочной победы Дастина Порье в бою с Конором Макгрегором. Россиянин убеждён, что Порье не удалось удивить чемпиона UFC в лёгко дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Порье отлично включился, но в первом раунде Конор чувствовал себя хорошо, вчистую выиграл. Однако после пропущенного удара сдулся, устал и отдал бой. Порье не удивил Хабиба, если бы выиграл Конор, может быть, наш боец и вернулся бы. Повторюсь, в первом раунде Конор разбил Дастина. Чувствовалась уверенность Макгрегора, но что-то пошло не так», — рассказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, утром 24 ноября Конор Макгрегор на турнире UFC 257 досрочно проиграл Дастину Порье.