Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба

Чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился впечатлениями от досрочной победы Дастина Порье в бою с Конором Макгрегором. Россиянин убеждён, что Порье не удалось удивить чемпиона UFC в лёгко дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
«Порье отлично включился, но в первом раунде Конор чувствовал себя хорошо, вчистую выиграл. Однако после пропущенного удара сдулся, устал и отдал бой. Порье не удивил Хабиба, если бы выиграл Конор, может быть, наш боец и вернулся бы. Повторюсь, в первом раунде Конор разбил Дастина. Чувствовалась уверенность Макгрегора, но что-то пошло не так», — рассказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, утром 24 ноября Конор Макгрегор на турнире UFC 257 досрочно проиграл Дастину Порье.
- 24 января 2021
-
20:32
-
19:14Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба Эксклюзив
-
18:17
-
17:50
-
16:47
-
15:57
-
14:51
-
13:51
-
13:20
-
12:52
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:45
-
10:33
-
10:32
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:48
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:19