Тренер Хабиба: Нурмагомедов размазал бы Конора в реванше
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, убеждён, что его подопечный с лёгкостью бы победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в реванше.
«Хабиб размазал бы его в реванше. Хабиб стал лучше, он бы уничтожил Конора. Просто размазал бы. Сейчас Нурмагомедов лучше, чем был два года назад. Конор же не прибавил. Скорее, у него случился регресс. Хабиб же стал лучше, он бы победил», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились в октябре 2018 года. Тогда россиянин заставил соперника сдаться. Впоследствии ирландец не раз требовал реванша, но так и не получил его. В недавней схватке Конор досрочно проиграл Дастину Порье.
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