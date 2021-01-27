Тренер Хабиба: Нурмагомедов размазал бы Конора в реванше

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, убеждён, что его подопечный с лёгкостью бы победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в реванше.

«Хабиб размазал бы его в реванше. Хабиб стал лучше, он бы уничтожил Конора. Просто размазал бы. Сейчас Нурмагомедов лучше, чем был два года назад. Конор же не прибавил. Скорее, у него случился регресс. Хабиб же стал лучше, он бы победил», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились в октябре 2018 года. Тогда россиянин заставил соперника сдаться. Впоследствии ирландец не раз требовал реванша, но так и не получил его. В недавней схватке Конор досрочно проиграл Дастину Порье.