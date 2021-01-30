Мендес: единственный вариант возвращения Хабиба — бой с Сен-Пьером

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что единственный вариант возвращения россиянина в октагон — бой с Жоржем Сен-Пьером.



«Я даже не знаю, был ли возможен бой с Конором, потому что сначала Хабиб должен был спросить разрешения у матери. Ребята, вы все должны помнить, что главное для него — разрешение матери. Я не видел, чтобы кто-то говорил о бое с Сен-Пьером всерьёз, а единственный вариант возвращения Хабиба — бой с Сен-Пьером. Судя по тому, что произошло, я не понимаю, почему он хотел выйти и драться с кем-то. Бой с Дастином не может его мотивировать. Он не смотрит на денежную составляющую.



Но если они смогут дать ему контракт на бой с Сен-Пьером, возможно, у них будет шанс. Я не говорю, что это случится, но Жорж — единственный вариант возвращения Хабиба. Этого боя хотел отец Хабиба, и, думаю, он смог бы получить разрешение матери на этот бой. Но я не думаю, что возможны другие варианты.



Если бы спросили меня, я бы сказал Хабибу: или жди боя с Сен-Пьером, или завершай карьеру окончательно. Но он меня никогда не спрашивал», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAFIghting.