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Прямой эфир боя Оверим — Волков, где смотреть онлайн UFC Fight Night 184

Прямой эфир боя Оверим — Волков начнётся примерно в 6:40
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. В его главном событии встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

Начало боя – не ранее 6:40 мск. Прямую видеотрансляцию боя Александр Волков – Алистар Оверим в России покажет онлайн телеканал «РЕН ТВ».

Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи. Всего счету рооссиянина 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.

Оверим — Волков на UFC Vegas 18. Главный бой в карьере русского богатыря! LIVE!
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