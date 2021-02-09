Девушка — боец UFC показала фото, на котором она полностью обнажена
Бразильская спортсменка Клаудия Гаделья, выступающая в UFC в женской минимальной весовой категории, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка полностью обнажена.
«Носите свою уязвимость как корону. Не имеет значения, шипы это или полевые цветы», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Клаудии Гадельи.
32-летняя Клаудия Гаделья выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в ноябре 2020 года, уступив представительнице Китая Янь Сяонань единогласным решением судей. Всего на её счету 23 боя в смешанных единоборствах, в которых она одержала 18 побед и потерпела пять поражений.
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