Кокляев: а существует ли вообще Саша Емельяненко?

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что не знает, чем в настоящее время занимается боец MMA Александр Емельяненко. В последнее время Емельяненко крайне редко появляется в публичном пространстве.

«Хотел бы я его сейчас найти? Это даже не ирония, это будет сарказм, потому что он проиграл последний раз Магомеду Исмаилову. Были мысли, но я считаю, что это будет клоунада и юношество — ходить, искать Сашу.

Я тут уже пошутил: а существует ли вообще Саша Емельяненко? Никаких новостей о нём нет.

Я желаю ему, чтобы у него всё было хорошо. Это живой человек, который сейчас, может, что-то переживает, может, болеет. Я как христианин христианину хочу пожелать ему здоровья», — приводит слова Кокляева «Комсомольская правда».

Напомним, в 2019 году Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, завершившийся победой Александра нокаутом в первом раунде.