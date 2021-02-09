Кокляев: а существует ли вообще Саша Емельяненко?

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что не знает, чем в настоящее время занимается боец MMA Александр Емельяненко. В последнее время Емельяненко крайне редко появляется в публичном пространстве.
«Хотел бы я его сейчас найти? Это даже не ирония, это будет сарказм, потому что он проиграл последний раз Магомеду Исмаилову. Были мысли, но я считаю, что это будет клоунада и юношество — ходить, искать Сашу.
Я тут уже пошутил: а существует ли вообще Саша Емельяненко? Никаких новостей о нём нет.
Я желаю ему, чтобы у него всё было хорошо. Это живой человек, который сейчас, может, что-то переживает, может, болеет. Я как христианин христианину хочу пожелать ему здоровья», — приводит слова Кокляева «Комсомольская правда».
Напомним, в 2019 году Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, завершившийся победой Александра нокаутом в первом раунде.
- 9 февраля 2021
-
12:11
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
03:00
-
02:53
-
02:38
-
00:26
- 8 февраля 2021
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
21:58
-
20:53
-
19:42
-
18:52
-
17:50
-
15:10
-
14:00
-
13:10
-
12:02
-
11:33
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
00:32
- 7 февраля 2021
-
23:55
-
22:59Минаков: Миочич Волкову по зубам Эксклюзив
-
22:23
-
21:34
-
20:17
-
19:36
-
18:15
-
17:22
-
16:26