Одилов победил Калинина и стал чемпионом EAGLE FC в среднем весе

Таджикский боец ММА Фаридун Одилов победил российского бойца Сергея Калинина и завоевал чемпионский пояс лиги EFC в среднем весе.



Поединок завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма, проведённого Одиловым.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.



Eagle Fighting Promotions 33. Результаты и файткард



Фаридун Одилов — Сергей Калинин — победа Одилова удушающим приёмом

Руслан Сариев — Мансур Малачиев — победа Малачиева удушающим приёмом

Гаджи Рабаданов — Валерий ГРицутин — победа Рабаданова единогласным решением судей

Расул Маммаев — Исатей Темиров — победа Маммаева единогласным решением судей

Жасулан Акимжанов — Олег Петеримов — победа Акимжанова единогласным решением судей

Герги Шахрурамазанов — Али Дикаев — победа Шахрурамазанова нокаутом

Динислам Камавов — Александр Швабский — победа Камавова приёмом

Магомедзаид Заидов — Руслан Гончаров — победа Заидова единогласным решением судей

Саад Яхъя — Игорь Лисовский — победа Яхъя единогласным решением судей

Азамат Нуфтилаев — Генналий Гусев — победа Нуфтилаева техническим нокаутом

Дадахан Хасанов — Андрей Курбатов — победа Хасанова единогласным решением судей