Глава Союза ММА России: у Немкова все шансы выиграть Гран-при Bellator

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин оценил шансы чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова выиграть Гран-при американского промоушена.
«Вадим — отличный пример для ребят, кто только начинает свою дорогу в ММА, каких огромных перспектив можно добиться в нашем виде спорта. Он прошёл путь в любителях, где зарекомендовал себя дисциплинированным и успешным во всех отношениях бойцом, получил звание мастера спорта по ММА и подтвердил лидерство в профессионалах.
Второй бой в четвертьфинале с Дэвисом будет зрелищным противостоянием российской школы ММА, заложенной Фёдором Емельяненко, и американской школы. Уверен, что у Вадима все шансы, чтобы выиграть Гран-при Bellator и забрать $ 1 млн. Будем болеть за него. Мы гордимся, что такие звёзды являются лицом нашего вида спорта и стоят во главе наших региональных федераций", — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.
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