Олейник оказался тяжелее Даукауса, соперница Куницкой провалила взвешивание

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В ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. В его преддверии участники шоу прошли официальную церемонию взвешивания.

Так, российский тяжеловес Алексей Олейник оказался тяжелее соперника. Его вес составил 108,8 кг, в то время как у Криса Даукауса — 106,1 кг.

Участница соглавного поединка вечера Яна Куницкая уложилась в лимит легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Её соперница Кетлин Виейер провалилась, показав на весах 62,6 кг.

Участники главного боя вечера тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис показали на весах 117,4 кг и 119,2 кг соответственно.

UFC Вегас 19. Взвешивание

Основной кард

Кёртис Блэйдс (263 фунта) — Деррик Льюис (259 фунтов)

Яна Куницкая (135) — Кетлин Виейер (138,5)

Чарльз Роса (146) — Деррик Минер (146)

Алексей Олейник (240) — Крис Даукаус (234)

Фил Хоус (185) — Насурддин Имавов (185,5)

Андрей Арловский (249,5) — Том Аспиналь (244,5).