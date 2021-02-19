Олейник оказался тяжелее Даукауса, соперница Куницкой провалила взвешивание

В ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. В его преддверии участники шоу прошли официальную церемонию взвешивания.
Так, российский тяжеловес Алексей Олейник оказался тяжелее соперника. Его вес составил 108,8 кг, в то время как у Криса Даукауса — 106,1 кг.
Участница соглавного поединка вечера Яна Куницкая уложилась в лимит легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Её соперница Кетлин Виейер провалилась, показав на весах 62,6 кг.
Участники главного боя вечера тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис показали на весах 117,4 кг и 119,2 кг соответственно.
UFC Вегас 19. Взвешивание
Основной кард
Кёртис Блэйдс (263 фунта) — Деррик Льюис (259 фунтов)
Яна Куницкая (135) — Кетлин Виейер (138,5)
Чарльз Роса (146) — Деррик Минер (146)
Алексей Олейник (240) — Крис Даукаус (234)
Фил Хоус (185) — Насурддин Имавов (185,5)
Андрей Арловский (249,5) — Том Аспиналь (244,5).
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