Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика

20 февраля в «Вегас-Сити Холле» (Красногорск, Московская обл.) пройдёт вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.

В карде шоу также состоится девять поединков профессионалов и три встречи с элементами шоу. На ринг выйдет стронгмен Михаил Кокляев. Его соперником станет блогер и боец ММА Артём Тарасов, который легче оппонента более чем на 60 кг. Кроме них на вечере бокса выступят Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов. Ниже приведён полный кард шоу.

Кард турнира 20 февраля

Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)

Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)

Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)

Михаил Кокляев (Россия) — Артём Тарасов (Россия)

Максим Новосёлов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)

Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)

Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия)

Артём Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония)

Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла)

Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия)

Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения)

Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия)

Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия).