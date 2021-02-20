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Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика

Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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20 февраля в «Вегас-Сити Холле» (Красногорск, Московская обл.) пройдёт вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.

В карде шоу также состоится девять поединков профессионалов и три встречи с элементами шоу. На ринг выйдет стронгмен Михаил Кокляев. Его соперником станет блогер и боец ММА Артём Тарасов, который легче оппонента более чем на 60 кг. Кроме них на вечере бокса выступят Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов. Ниже приведён полный кард шоу.

Кард турнира 20 февраля

Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)
Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)
Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)
Михаил Кокляев (Россия) — Артём Тарасов (Россия)
Максим Новосёлов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)
Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)
Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия)
Артём Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония)
Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла)
Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия)
Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения)
Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия)
Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия).

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