Тактаров: в Канаде сейчас агрессивный социализм. В Америке избирательная анархия

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о планах на будущее и текущих проектах. Тактаров рассказал, почему для съёмок текущего проекта он выбрал Мексику, а не США или Канаду.



«Сейчас я в Мексике, мы совместно с американцами здесь снимаем контент. Сошлись по творческо-финансовой составляющей и начали снимать видео с приемами. Их можно назвать федоро-тактаровскими или тактаровско-федоровскими, потому что начало оттуда было дано, а потом я до развил. По пути развития болевых приемов, особенно на ноги, никто далеко в мире не ушел. Как только я уехал и стал работать в России, в Америке развитие остановилось. Джиу-джитсу развивалось, но больше как шоу. В этом деле есть тонкости и нюансы — это самые важные вещи, но многие люди в этом деле не знают, поэтому отсюда и ошибки. Поэтому мы видели не особо много элементов в этом направлении на различных соревнованиях, но сейчас идет работа в этом направлении. Понимал, что заново раскрутить рынок Америки будет сложно, я не активный боец UFC.



Почему снимаем в Мексике? В Канаде сейчас агрессивный социализм. В Америке избирательная анархия. Сошлись на Мексике — здесь ничего не поменялось и главное белых туристов не трогают.



Вылечил здесь спину и колени. Поэтому могу показывать все приемы и молодости, и зрелого возраста. И гибкость есть и боли нет. Здесь один сплошной витамин D, солнце. Бег по песку, сапсерфинг творят чудеса. Цены на проживание смешные. Везде пусто. Если посмотрите, то из моего поколения бойцов никого не слышно. Зайти на сайты, нет подписчиков. Забывают здесь быстро, но мне кино помогает и то, что мою технику так никто и не понял, не изучил.



Этим летом у меня в планах Калмыкия, потому что я буду спокоен за знания. Там растет воспитанная и не злобная молодежь. И Казахстан, потому что вижу желание, но не вижу знаний», — приводит слова Тактарова Sport24.