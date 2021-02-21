Фёдор Чудинов получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов после поединка с Айзеком Чилембой был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта России» за многочисленные успехи в боксе, сообщает официальный сайт Федерации бокса России. Напомним, по итогам поединка победителя определить не удалось, в бою зафиксирована ничья.



«Бой понравился, выложился на полную. В принципе, Айзек — более известный боксер, у него за плечами поединки с сильными соперниками. Сейчас я достойно отбоксировал. По поводу решения могу сказать так – судьям виднее. Не согласен с этим вердиктом, но не имею права спорить. Я же не видел поединок со стороны. У Чилембы было много четких ударов, но были и те, которые проходили вскользь. Но он попадал не больше, чем я. Это могу сказать с полной уверенностью.



Повторюсь, спорить с судьями является неблагородным и неблагодарным делом. Это неправильно. Я не смог досрочно завершить бой, хотя Чилембу очень сложно нокаутировать. Хотел бы провести еще один бой с Чилембой, почему бы и нет. Только сейчас буду готовиться еще лучше. В моем лагере были хорошие ребята, но не было спарринг-партнеров именно с такой неудобной защитой. А на таком уровне это, к сожалению, упущение», — подвёл итоги боя Чудинов.