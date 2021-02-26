А. Емельяненко: на голых кулаках драться буду у тех, кто убьёт меня деньгами

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посетил турнир АСА 118. Спортсмен поделился дальнейшими планами, подтвердив, что намерен попробовать силы в боях на голых кулаках.
«Куда пропал? Праздники были. Были, правда. Потом я потерял телефон, второй. Потом нашёл. Пока восстанавливал всё, там сумасшедшие пароли на соцсети стоят у меня. Пока всё восстановил. Вот сегодня записал первую «сториз». Исмаилов отказался драться со мной. Как я его только не упрашивал. Он не захотел.
Буду ли драться на голых кулаках? Да. Пока не знаю, как скоро. Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьёт меня деньгами, там и буду выступать.
Сейчас тренируюсь, конечно. Сейчас на сбор уезжаю тренироваться. Надо форму набрать, привести себя в порядок», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.
Напомним, последний раз Емельяненко появлялся в клетке в июле 2020 года, и тогда он досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.
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