Масвидаль заявил, что проведёт титульный бой в сентябре 2021 года

Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что он проведёт титульный поединок в сентябре 2021 года. Масвидаль выступает в полусреднем весе, в котором титулом владеет Камару Усман.



«Прямо сейчас я сосредоточен на борьбе за титул. Титульный бой будет в августе или сентябре, вернее, точно в сентябре — мы только что узнали об этом», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAFighting.



Али Абдельазиз, менеджер Камару Усмана, моментально отреагировал.



«Масвидаль ничего не решает. ему нужно сесть и продолжить заниматься своей борьбой. Когда чемпион примет решение, возможно, он и получит свой шанс, но пока ничего не происходит», — приводит слова Абедльазиза MMAFighting.

Усман и Масвидаль впервые встретились летом 2020 года, Хорхе тогда принял поединок на коротком уведомлении, менее чем за неделю до схватки.