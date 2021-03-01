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Масвидаль заявил, что проведёт титульный бой в сентябре 2021 года

Масвидаль заявил, что проведёт титульный бой в сентябре 2021 года
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что он проведёт титульный поединок в сентябре 2021 года. Масвидаль выступает в полусреднем весе, в котором титулом владеет Камару Усман.

«Прямо сейчас я сосредоточен на борьбе за титул. Титульный бой будет в августе или сентябре, вернее, точно в сентябре — мы только что узнали об этом», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAFighting.

Али Абдельазиз, менеджер Камару Усмана, моментально отреагировал.

«Масвидаль ничего не решает. ему нужно сесть и продолжить заниматься своей борьбой. Когда чемпион примет решение, возможно, он и получит свой шанс, но пока ничего не происходит», — приводит слова Абедльазиза MMAFighting.

Усман и Масвидаль впервые встретились летом 2020 года, Хорхе тогда принял поединок на коротком уведомлении, менее чем за неделю до схватки.

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