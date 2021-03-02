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Анкалаев отыграл четыре места в рейтинге UFC после победы над Крыловым

Анкалаев отыграл четыре места в рейтинге UFC после победы над Крыловым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил Никиту Крылова на турнире UFC в минувшие выходные, отыграл четыре места в рейтинге бойцов полутяжёлого веса. До боя Анкалаев располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга он занимает седьмое место.

Сириль Ган, который победил Жаирзиньо Розенстрайка в главном бою вечера, с седьмого места в рейтинге бойцов-тяжеловесов поднялся на четвёртое.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на втором месте располагается бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на третьем — обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья.

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