Анкалаев отыграл четыре места в рейтинге UFC после победы над Крыловым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил Никиту Крылова на турнире UFC в минувшие выходные, отыграл четыре места в рейтинге бойцов полутяжёлого веса. До боя Анкалаев располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга он занимает седьмое место.

Сириль Ган, который победил Жаирзиньо Розенстрайка в главном бою вечера, с седьмого места в рейтинге бойцов-тяжеловесов поднялся на четвёртое.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на втором месте располагается бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на третьем — обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья.