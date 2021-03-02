Анкалаев отыграл четыре места в рейтинге UFC после победы над Крыловым
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил Никиту Крылова на турнире UFC в минувшие выходные, отыграл четыре места в рейтинге бойцов полутяжёлого веса. До боя Анкалаев располагался на 11-й строчке, в обновлённой версии рейтинга он занимает седьмое место.
Сириль Ган, который победил Жаирзиньо Розенстрайка в главном бою вечера, с седьмого места в рейтинге бойцов-тяжеловесов поднялся на четвёртое.
В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на втором месте располагается бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на третьем — обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья.
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
15:02
-
14:29
-
14:00
-
13:02
-
12:31
-
12:13
-
11:37
-
11:00
-
10:56
-
10:02
-
09:00
-
07:41
-
07:24
-
00:50
- 1 марта 2021
-
23:49
-
22:20
-
20:44
-
19:56
-
18:56
-
17:42
-
16:45
-
15:00
-
14:12
-
13:00
-
12:58
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:03
-
00:39
- 28 февраля 2021
-
23:58
-
22:42
-
21:44
-
20:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам