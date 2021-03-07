Пётр Ян выигрывал у Стерлинга по судейским запискам после трёх раундов

Стали известны судейские оценки по итогам первых трёх раундов поединка Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. По мнению судей Пётр выиграл два раунда из трёх — по итогам первого раунда победу Яну отдали двое судей, а по итогам третьего — трое.



Таким образом, перед началом третьего раунда Пётр Ян одерживал победу над Стерлингом раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 28-29.

Фото: ufc.com

В четвёртом раунде, который проходил с преимущсевтом Яна, российский спортсмен исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.