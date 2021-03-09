Судья обвинил Стерлинга в симуляции травмы в бою с Петром Яном

Российский судья MMA Виктор Корнеев высказал мнение, что Алджэмейн Стерлинг симулировал травму в титульном поединке с россиянином Петром Яном на турнире UFC 259 в минувшие выходные.

«Стерлинг уверенно стоит на колене, что означает положение «партер». Невозможно было признать бой несостоявшимся, поскольку прошла большая часть поединка. Бой, по сути, завершился в конце четвёртого раунда, объявить его несостоявшимся было бы неверно по отношению к правилам. Возможно, Пётр Ян на эмоциях решил провести этот удар, до конца не осознавая позиции «стойка» и «партер».

Рефери мог бы дать фол за запрещённый удар — снять с Петра Яна два балла и продолжить бой после того, как Стерлинг оправился бы от удара после предназначенных для этого пяти минут. Но Стерлинг, видимо, поняв, что проигрывает бой, решил воспользоваться данной ситуацией и, по сути, перехитрил врача, понимая, что на кону чемпионский пояс и, можно сказать, просимулировав», — цитирует Корнеева ТАСС.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.