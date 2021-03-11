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Майк Тайсон назвал бой года в UFC

Майк Тайсон назвал бой года в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал поединок в UFC, который, по его мнению, достоин называться боем года. Тайсона впечатлила победа нокаутом в исполнении Деррика Льюиса в бою с Кёртисом Блэйдсом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 185 в феврале.

«Мне нравятся тяжеловесы, которые есть в UFC. Я видел, как Деррик Льюис исполнил сокрушительный нокаут. Это был бой года. Кёртис Блейдс «уснул».

Знаете, что меня напугало? Второй удар, который нанёс ему Льюис. Не было похоже, что он попадёт, но этот второй удар… Господи», — приводит слова Тайсона BJPenn.

Блэйдс выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2014 года. Он провёл 18 боёв, одержав в них 14 побед и потерпев три поражения; ещё один бой признали несостоявшимся. На счету Льюиса 25 побед и семь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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