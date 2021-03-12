Кокляев дал прогноз на реванш Поветкин — Уайт

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который провёл два боя в боксе, рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт — бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтёт все ошибки.

Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра. Думаю, что в этот раз они пройдут всю дистанцию, потому что и Уайт сделает некие поправки в подготовке против левой руки Александра. Мой прогноз — будет пройдена вся дистанция. Никто никого не нокаутирует», — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ».