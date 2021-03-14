Тухугов рассчитывает вернуться в октагон к концу лета

Боец UFC в полулёгком весе Зубайра Тухугов сообщил, что перенёс операцию на колене.



«Вчера сделали операцию на колене, восстановление займёт 3-4 месяца. Я надеюсь на возвращение к концу лета. Удачи всем и берегите себя!», — написал Тухугов в своём «инстаграме».

Напомним, Тухугов должен был встретиться с Рикардо Рамосом, но ему пришлось отказаться от проведения поединка.



30-летний россиянин в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.