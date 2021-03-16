Стерлинг: я перебил Яна в стойке

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг уверен, что в бою с Петром Яном он был лучше россиянина в стойке.
«Я перебил ударника в стойке. И ты по-прежнему проигравший, чёртов нытик», — написал Стерлинг в «Твиттере».
Таким образом американец ответил на твит Петра Яна, который посмеялся над уровнем борьбы Стерлинга, за счёт которой Алджэмейн изначально и собирался справиться с россиянином.
Напомним, Алджэмейн Стерлинг и Пётр Ян встретились в основном карде турнира UFC 259. В ходе четвёртого раунда российский боец нанёс запрещённый удар, в результате чего был дисквалифицирован. Благодаря этому Алджэмейн Стерлинг стал чемпионом лиги. После схватки президент лиги заявил, что постарается устроить реванш между Яном и Стерлингом как можно быстрее.
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