Джейсон Джексон: победа над Грейси сделает меня первым претендентом на пояс Bellator

Ямайский боец смешанных единоборств Джейсон Джексон, выступающий в Bellator в полусредней весовой категории, поделился ожиданиями в преддверии поединка с Нейманом Грейси. Напомним, бой Джексон — Грейси состоится на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск.

«Я намерен досрочно закончить бой. Если нет, я всё равно буду доминировать. Но я ищу нокаута, а то и сабмишна.

Я рассматриваю этот поединок как бой за звание первого претендента на пояс. Так считает всё MMA-сообщество, не только я», — приводит слова Джексона Cageside Press.

На счету Джейсона Джексона 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. У Неймана Грейси 10 побед и одно поражение.