Джейсон Джексон: победа над Грейси сделает меня первым претендентом на пояс Bellator

Ямайский боец смешанных единоборств Джейсон Джексон, выступающий в Bellator в полусредней весовой категории, поделился ожиданиями в преддверии поединка с Нейманом Грейси. Напомним, бой Джексон — Грейси состоится на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск.
«Я намерен досрочно закончить бой. Если нет, я всё равно буду доминировать. Но я ищу нокаута, а то и сабмишна.
Я рассматриваю этот поединок как бой за звание первого претендента на пояс. Так считает всё MMA-сообщество, не только я», — приводит слова Джексона Cageside Press.
На счету Джейсона Джексона 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. У Неймана Грейси 10 побед и одно поражение.
- 17 марта 2021
-
14:02
-
13:04
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
05:25
-
01:56
-
00:48
-
00:43
-
00:31
-
00:12
- 16 марта 2021
-
23:15
-
23:11
-
22:22
-
22:18
-
21:24
-
21:20
-
20:15
-
19:47
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
-
07:41
- 15 марта 2021
-
23:31