А. Емельяненко: Харитонов хочет за бой со мной миллион долларов

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, хочет получить за бой с ним $ 1 млн.

«Я ничего по поводу Харитона не думаю, он хочет за бой со мной миллион долларов. У нас в России ни одна организация не готова столько заплатить. Но если кто-то организует, я его побью. Я не Харитонов и миллион не выпрашиваю.

У него нет шансов, я опять его нокаутирую (в 2006 году Емельяненко победил Харитонова на турнире Pride. — Прим. «Чемпионата»). Он тяжёлый и не умеет бороться. В начале он ещё работает как-то, а потом сдувается. Он не бьёт сильно – просто обозначает дистанцию, с которой работает», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

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