Менеджер Усика рассказал, при каком условии тот сразится с Джошуа

Эгис Климас, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его подопечного ожидает бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, если у того сорвётся поединок с обладателем пояса WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Сейчас всё зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. Джошуа и Фьюри вроде бы между собой договорились, но нет ни места, ни даты. То есть нет ничего объявленного.

Александр – обязательный претендент на титул WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, WBO будет обязана назначить Усику бой с Джошуа.

Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону», — рассказал Климас в интервью YouTube-каналу Usachev TV.