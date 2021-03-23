Менеджер Усика рассказал, при каком условии тот сразится с Джошуа

Эгис Климас, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его подопечного ожидает бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, если у того сорвётся поединок с обладателем пояса WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.
«Сейчас всё зависит от WBO: что они скажут, какой заказ они дадут. Джошуа и Фьюри вроде бы между собой договорились, но нет ни места, ни даты. То есть нет ничего объявленного.
Александр – обязательный претендент на титул WBO. Если они не договорятся между собой или не будет даты, WBO будет обязана назначить Усику бой с Джошуа.
Если WBO назначит, чтобы Джошуа боксировал с Усиком, там не то что вакантный титул, там три титула на кону», — рассказал Климас в интервью YouTube-каналу Usachev TV.
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