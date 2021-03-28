«Поветкин, ты великий воин». Уайт опубликовал пост после победы над россиянином

Британец Диллиан Уайт опубликовал в «Инстаграме» пост после победы над представителем России Александром Поветкиным в бою реванше. Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.

Благодаря моей команде была ощутима поддержка. Александр Поветкин, ты великий воин, респект», — написал Уайт в своём «инстаграме».

Первый бой соперников проходил в августе 2020 года. Тогда Уайт был близок к победе. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал Диллиана. Предполагалось, что Уайт и Поветкин вновь выйдут на ринг до конца 2020 года. Но российский боксёр заразился коронавирусом и даже оказался в больнице. Из-за этого он не смог подготовиться к бою в первоначальные сроки.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.