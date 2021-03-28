Тактаров: Нганну создан, чтобы проиграть Волкову

Прославленный ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что новый чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проиграет российскому бойцу Александру Волкову.

«Волков — Нганну — это то, что нужно UFC. Нганну создан, чтобы проиграть Волкову. Для встречи Волкова в аэропорту с поясом чемпиона я лично раздам всем плакаты со словами «Александр, простите нас — мы в вас не верили!» — написал Тактаров.

Соответствующий пост доступен на странице Тактарова в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 28 марта по московскому времени Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у того пояс чемпиона в тяжёлом весе. После этого Волков заявил о готовности встретиться с французом камерунского происхождения.