Артём Лобов проведёт бой на голых кулаках с Денисом Беринчиком

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, проведёт бой на голых кулаках с серебряным призёром Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком. Об этом спортсмены сообщили на своих страницах в соцсетях. Поединок пройдёт 19 июня на Украине.
«Согласована дата боя и основные условия, остались формальности», — написал Беринчик.
Беринчик бросил вызов Лобову 21 марта, сразу после победы над чилийцем Хосе Санчесом в титульном бою WBO International в лёгком весе.
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
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