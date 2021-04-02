Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором. Они встретятся 10 июля

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье подписал контракт на третий поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, сообщает MMA Fighting. Схватка состоится 10 июля на турнире UFC 264.

Информации о том, что свою подпись под контрактом поставил и Макгрегор, пока нет. Как бы то ни было, многочисленные источники не раз подчёркивали, что третий бой Порье и Конора состоится 10 июля, что де-факто теперь подтвердил и американец.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась ещё в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Второй поединок Макгрегор — Порье прошёл в январе 2021 года. На этот раз победу одержал Порье, нокаутировав соперника во втором раунде.