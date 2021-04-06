Эдвардс дал прогноз на бой Усман — Масвидаль

Один из лучших бойцов полусреднего веса в UFC Леон Эдвардс поделился ожиданиями от встречи чемпиона лиги в этом дивизионе Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. По словам британца, американец нигерийского происхождения одержит победу и в этот раз.

«Если бы мне пришлось ставить деньги на этот поединок, я бы выбрал Усмана. Просто не представляю, что может сделать Масвидаль. Он меньше, он не очень хорош в клинче, его борьба недостаточно хороша. Просто не знаю, что он может предложить. Будет здорово, если поменяет свой стиль. Он дерётся одинаково уже много лет», — приводит слова Эдвардса BJ Penn.

Встреча Камару Усмана с Хорхе Масвидалем возглавит турнир UFC 261, который состоится 24 апреля. Впервые соперники встретились летом минувшего года. Тогда Усман победил единогласным решением судей.