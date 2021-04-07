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Макгрегор и Порье обменялись репликами в «Твиттере»

Макгрегор и Порье обменялись репликами в «Твиттере»
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье обменялись сообщениями в «Твиттере» в преддверии третьего поединка.

«Я никогда не расслабляюсь. 10 июля я встречу тебя в центре октагона», — написал Порье в своём «твиттере».

«Рад это слышать, Дастин, очень на это надеюсь. В прошлый раз ты отступал первые тридцать секунд и отстреливался с дистанции. Я буду в центре октагона с самого начала, если ты захочешь. Ты знаешь это. И на этот раз я буду готов к любой тактике. Увидимся там», — ответил Макгрегор в своём «твиттере».

Ожидается, что третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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