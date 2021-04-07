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Стерлинг — Умару Нурмагомедову: поправляйся, ты нам нужен

Стерлинг — Умару Нурмагомедову: поправляйся, ты нам нужен
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поддержал российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, брата бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Умар порвал связки колена и выбыл на несколько месяцев.

«Поправляйся, ты нам нужен», — написал Стерлинг в комментариях под свежей публикацией на странице Умара в «Инстаграме».

«Ему ещё сделали операцию на колене — у него порвались связки. Он вышел из строя на ближайшие несколько месяцев. Если всё пойдет хорошо, к концу лета — началу осени мы увидим его следующий бой», — говорил ранее менеджер бойца Ризван Магомедов.

25-летний Умар Нурмагомедов одержал 13 побед в 13 боях в MMA, в том числе одну победу в одном поединке в UFC.

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