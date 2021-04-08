Лореда узнала имя следующей соперницы и дату боя

Девушка-боец Bellator Валери Лореда, выступающая в наилегчайшем весе, узнала дату своего следующего поединка и имя соперницы.

Американка парагвайского происхождения проведёт поединок на турнире Bellator 258, который запланирован на 7 мая. Её соперницей станет дебютантка промоушена Ханна Гай, сообщает портал MMA Fighting. 25-летняя Гай провела в смешанных единоборствах на профессиональном уровне три поединка, дважды победив, а один раз потерпев поражение.

22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.