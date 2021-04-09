Пётр Ян потребовал лишить «посмешище» Стерлинга чемпионского пояса UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал слова обладателя пояса Алджэмейна Стерлинга. Ранее Стерлинг заявил, что уже отклонил одно предложение провести реванш с Яном, и предупредил, что предстоящая операция может надолго вывести его из строя.

«Просто лишите это посмешище титула», — написал Ян в своём «твиттере», комментируя соответствующее интервью Стерлинга.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.