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Конор Макгрегор — фаворит боя с Дастином Порье, по мнению букмекеров

Конор Макгрегор — фаворит боя с Дастином Порье, по мнению букмекеров
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор — фаворит третьего боя с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье, по мнению букмекеров, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме».

Болельщики могут сделать ставку на победу Макгрегора с коэффициентом 1.86, а на победу Порье — с 2.05.

Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий поединок Конор Макгрегор — Дастин Порье.

Бой, запланированный на 10 июля, состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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